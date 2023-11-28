Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на саммит в Брюсселе, чтобы обсудить конфликт Израиля и Газы, ситуацию на Балканах, а также программу реформ для вступления Украины в альянс.

Кроме этого, политики намерены обсудить процесс приема Швеции в НАТО. Самые оптимистично настроенные спикеры констатируют, что в этом году Стокгольм не успеет стать членом альянса.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что министры сделают заявления в поддержку продления гуманитарной паузы между Израилем и ХАМАС. Также политики призовут стороны искать долгосрочное решение конфликта.

Кроме того, участники саммита обсудят увеличение военного контингента KFOR в Косово сверх переброшенных в край примерно 1 тыс. военных НАТО в этом году. Численность военных блока в этой балканской стране с учетом последних подкреплений уже превысила 5,5 тыс.

Во время двухдневного саммита также пройдет первое заседание совета Украина — НАТО (СУН) на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием украинского главы МИД Дмитрия Кулебы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что на саммите министры согласуют рекомендации по реформам для приема Украины в альянс. Однако пока внутри блока нет консенсуса по будущему Киева в НАТО: в Венгрии и Словакии звучат голоса против приема Украины в альянс.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину, предстоящий саммит должен стать сигналом Киеву о том, что альянс не прекратит оказывать помощь.

Это заявление генсека прозвучало на фоне продолжающихся споров в Конгрессе США по поводу выделения финансирования Украине: Палата представителей не торопится одобрять предложенный президентом Джо Байденом законопроект, по которому Киев должен получить свыше $60 млрд из американского бюджета.

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал обеспокоенность в Киеве: в частности, украинское руководство переживает, что Вашингтон не сможет поддерживать тот уровень военной и дипломатической поддержки, которую он оказывал Украине ранее.