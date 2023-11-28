Заложница Израиля: у нашей свободы слишком высокая цена

30 освобожденных из израильских тюрем палестинок вернулись домой. Накануне прошел четвертый обмен, в рамках которого Израиль освободил 33 палестинца в обмен на 11 израильтян из числа заложников ХАМАС. По данным правоохранителей, в израильских тюрьмах все еще остаются 60 палестинок. #trtнарусском #палестина #заключенные #израиль #рамалла #домой #палестинцы #обмен #женщины #ценасвободы #свобода #тюрьма #израильскаятюрьма #хамас #перемирие #trtrussian