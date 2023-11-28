ПОЛИТИКА
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Заложница Израиля: у нашей свободы слишком высокая цена
30 освобожденных из израильских тюрем палестинок вернулись домой. Накануне прошел четвертый обмен, в рамках которого Израиль освободил 33 палестинца в обмен на 11 израильтян из числа заложников ХАМАС. По данным правоохранителей, в израильских тюрьмах все еще остаются 60 палестинок. #trtнарусском #палестина #заключенные #израиль #рамалла #домой #палестинцы #обмен #женщины #ценасвободы #свобода #тюрьма #израильскаятюрьма #хамас #перемирие #trtrussian
ьиить / Others
28 ноября 2023 г.
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