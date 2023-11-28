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В НАТО назвали обоснованными требования Турции по борьбе с терроризмом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что парламенты Венгрии и Турции вскоре ратифицируют соглашения о приеме Швеции в НАТО
В НАТО назвали обоснованными требования Турции по борьбе с терроризмом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / Others
28 ноября 2023 г.

У Турции есть обоснованные требования в вопросе борьбы с терроризмом, подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО. Он отметил, что ни один другой член военного альянса не сталкивался с такими серьезными террористическими угрозами, как Турция.

«Швеция и союзники НАТО также считают РПК террористической организацией, — подчеркнул Столтенберг. — Поэтому мы с удовлетворением отмечаем более тесное сотрудничество между шведскими и турецкими службами разведки».

По его словам, Швеция должна снять ограничения на экспорт вооружения в Турцию: «Потому что я твердо верю, что союзники должны иметь возможность покупать и приобретать военную технику друг у друга».

Столтенберг заявил, что приветствует направление президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Великое национальное собрание (парламент) Турции на ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Он также напомнил, что недавно обсуждал этот вопрос с президентом Венгрии Каталин Новак на встрече в Брюсселе.

«Мы оба придерживаемся мнения, что членство Швеции сделает весь Североатлантический альянс сильнее. Венгерское правительство неоднократно повторяло, что оно не будет последним союзником, ратифицировавшим документы о присоединении Швеции. Я ожидаю, что Венгрия выполнит свои обязательства», — сказал генеральный секретарь НАТО (цитата по ТАСС).

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