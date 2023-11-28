Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представитель Вашингтона среди прочего обсудил перспективы мирного договора между двумя странами, говорится на сайте Госдепартамента США.
Пресс-служба президента Азербайджана отмечает: в ходе телефонного разговора Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги США нанесли «серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям».
Речь идет о речи помощника госсекретаря Джеймса О'Брайене от 15 ноября. Во время выступления в Палате представителей американский дипломат заявил: «нормализации двусторонних отношений [между США и Азербайджаном] не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией». Политик уточнил: Вашингтон приостановил оказание военной и иной помощи Баку, отменил ряд визитов высокого уровня.
Как отметил Ильхам Алиев, заявления О'Брайена «предвзятые, не отражают действительности и были отвергнуты Азербайджаном».
Президент подчеркнул: азербайджанская сторона приняла во внимание заявление США об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне, а также заявление о том, что «наши двусторонние связи не могут быть такими, как раньше». Баку дал на это адекватный ответ, подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.
Азербайджанская сторона, в свою очередь, также отменила визиты высокого уровня из США.
Блинкен в ответ на это попросил Ильхама Алиева дать разрешение на визит помощника О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений. Президент согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Государственный секретарь Блинкен принял это условие.
Кроме того, азербайджанский лидер отметил: на представленные Азербайджаном 11 сентября предложения по тексту мирного договора Армения ответила 21 ноября. Таким образом, отметил Алиев, Ереван задержал свой ответ на 70 дней.
«Семидесятидневная задержка еще раз демонстрирует, что Армения использует текст мирного договора как предлог для затягивания переговорного процесса», — подчеркнул президент.
Госдепартамент США сообщил, что Блинкен «поблагодарил президента Алиева за готовность к заключению прочного и представительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».
По словам дипломата, «давний конфликт принес страдания как Азербайджану, так и Армении». Он отметил: мирное соглашение «будет выгодно всем в этом регионе».
В разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном американский дипломат «обсудил поддержку США усилий по достижению» мирного договора. При этом Блинкен заявил о поддержке суверенитета Армении.