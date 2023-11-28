Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представитель Вашингтона среди прочего обсудил перспективы мирного договора между двумя странами, говорится на сайте Госдепартамента США.

Пресс-служба президента Азербайджана отмечает: в ходе телефонного разговора Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги США нанесли «серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям‎»‎.

Речь идет о речи помощника госсекретаря Джеймса О'Брайене от 15 ноября. Во время выступления в Палате представителей американский дипломат заявил: «‎нормализации двусторонних отношений [между США и Азербайджаном] не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией‎»‎. Политик уточнил: Вашингтон приостановил оказание военной и иной помощи Баку, отменил ряд визитов высокого уровня.

Как отметил Ильхам Алиев, заявления О'Брайена «‎‎предвзятые, не отражают действительности и были отвергнуты Азербайджаном».

Президент подчеркнул: азербайджанская сторона приняла во внимание заявление США об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне, а также заявление о том, что «наши двусторонние связи не могут быть такими, как раньше». Баку дал на это адекватный ответ, подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, также отменила визиты высокого уровня из США.

Блинкен в ответ на это попросил Ильхама Алиева дать разрешение на визит помощника О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений. Президент согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Государственный секретарь Блинкен принял это условие.

Кроме того, азербайджанский лидер отметил: на представленные Азербайджаном 11 сентября предложения по тексту мирного договора Армения ответила 21 ноября. Таким образом, отметил Алиев, Ереван задержал свой ответ на 70 дней.

«‎‎Семидесятидневная задержка еще раз демонстрирует, что Армения использует текст мирного договора как предлог для затягивания переговорного процесса», — подчеркнул президент.

Госдепартамент США сообщил, что Блинкен «‎‎поблагодарил президента Алиева за готовность к заключению прочного и представительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».

По словам дипломата, «‎‎давний конфликт принес страдания как Азербайджану, так и Армении». Он отметил: мирное соглашение «‎будет выгодно всем в этом регионе»‎.

В разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном американский дипломат «‎обсудил поддержку США усилий по достижению»‎ мирного договора. При этом Блинкен заявил о поддержке суверенитета Армении.