Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявил, что Израиль участил нападения на палестинских журналистов.

Статистика CPJ показывает: за последние дни, после заключения временного перемирия, израильские военные совершили сразу несколько нападений на палестинских журналистов. В частности, военные избили репортеров во время освещения ими освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем, отмечает комитет.

Организация задокументировала нападения на палестинских репортеров возле израильской тюрьмы «‎‎Офер», откуда заключенных забирали сотрудники общества Красного Креста и доставляли на оккупированный Западный берег.

Комитет подчеркнул: с начала войны погибли по меньшей мере 57 журналистов: подавляющее большинство из них — 50 человек — палестинцы. Также погибли 4 израильских журналиста и 3 ливанца. Как минимум 11 журналистов получили ранения и еще 3 считаются пропавшими без вести. Общество палестинских журналистов приводит другую оценку. По его данным, с начала израильского вторжения в Газу в секторе погибли 63 работника СМИ.

В CPJ заявили: война Израиля и Палестины стала самым смертоносным периодом для журналистов с момента, когда организация начала собирать информацию в 1992 году.