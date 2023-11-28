Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявил, что Израиль участил нападения на палестинских журналистов.
Статистика CPJ показывает: за последние дни, после заключения временного перемирия, израильские военные совершили сразу несколько нападений на палестинских журналистов. В частности, военные избили репортеров во время освещения ими освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем, отмечает комитет.
Организация задокументировала нападения на палестинских репортеров возле израильской тюрьмы «Офер», откуда заключенных забирали сотрудники общества Красного Креста и доставляли на оккупированный Западный берег.
Комитет подчеркнул: с начала войны погибли по меньшей мере 57 журналистов: подавляющее большинство из них — 50 человек — палестинцы. Также погибли 4 израильских журналиста и 3 ливанца. Как минимум 11 журналистов получили ранения и еще 3 считаются пропавшими без вести. Общество палестинских журналистов приводит другую оценку. По его данным, с начала израильского вторжения в Газу в секторе погибли 63 работника СМИ.
В CPJ заявили: война Израиля и Палестины стала самым смертоносным периодом для журналистов с момента, когда организация начала собирать информацию в 1992 году.