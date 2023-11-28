Финансовые затраты Тель-Авива из-за конфликта в Газе составили 198 млрд шекелей ($53 млрд), сообщает израильский ЦБ. Из этой суммы львиная часть — $29 млрд — пришлась на оборонные расходы. В частности, на закупку вооружений, батарей ПВО, военной техники, а также привлечение военных из запаса.

Остальные траты Израиля приходятся на компенсации за прямой или косвенный ущерб, гражданские расходы, потерю налоговой выручки и т.д. Ранее Минфин Израиля оценил ежедневный урон от боевых действий в $270 млн долларов.

Собственная исследовательская группа ЦБ Израиля также понизила прогнозы экономического роста страны. Аналитики ожидают, что ВВП страны вырастет на 2% в этом и следующем году — по сравнению с предыдущими оценками в 2,3% и 2,8%, соответственно.

В Центробанке также предупредили: затягивание войны с большой долей вероятности спровоцирует увеличение государственных расходов на оборону. Глава ЦБ Амир Ярон призвал правительство Биньямина Нетаньяху проявить осторожность при разработке нового бюджета, так как «финансовые последствия» войны сохранятся в среднесрочной перспективе. «Важно, чтобы правительство сократило новые долгосрочные расходы», — подчеркнул Ярон.

Из-за изменений в бюджете в Израиле разгораются политические дебаты внутри коалиции Нетаньяху. Представители ЦБ недавно раскритиковали нежелание правительства отказаться от расходов на религиозные программы и поселения на Западном Берегу.