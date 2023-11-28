В сектор Газа прибыло 100 фур с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что за 4 дня перемирия между Израилем и ХАМАС он отправил в сектор Газа 100 фур с гумпомощью. Половина из них пересекли палестино-египетский КПП «Рафах», оставшиеся 50 фур прибыли в эксклав после досмотра на египетско-израильском пункте «Ницана». Гумконвой привез палестинцам еду, воду, детское питание, средства гигиены, одеяла и топливо для генераторов. #trtнарусском #палестина #гумпомощь #секторгаза #газа #гумконвой #гуманитарнаяпомощь #фуры #грузовики #помощь #помощьпалестине #рафах #красныйполумесяц #израиль #хамас #trtrussian