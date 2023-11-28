Израильские власти продолжают удерживать в тюрьмах 60 палестинских женщин. Об этом корреспонденту агентства Анадолу сообщила представитель Общества палестинских заключенных Амаль Сарахнех.

По ее словам, большинство из них были задержаны после 7 октября во время рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Она добавила, что в общей сложности на данный момент в регионе задержаны 3260 палестинцев.

Амаль Сарахнех напомнила, что за последние четыре дня Израиль освободил 33 палестинок в рамках договоренности с ХАМАС о гуманитарной паузе.

До событий 7 октября в израильских тюрьмах находились около 5200 палестинцев. Более 1 тыс. из них содержались под так называемым административным арестом без предъявления обвинений и суда.

Напряженность на Западном берегу возросла после начала конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября, в результате чего от рук израильских военных погибли около 240 палестинцев, более 2850 получили ранения.