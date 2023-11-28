Как выглядела Газа до и после 7 октября

Люди гуляют поулицам, ухоженные парки, дети идут в школу. Так выглядела Газа до 7 октября. Авот что произошло с эксклавом после этой даты. На данныймомент число погибших в результате атак Израиля превысило 15 тыс. человек, ещеболее 36 тыс. палестинцев ранены. #trtнарусском #палестина #допосле #разрушения #газа #секторгаза #война #палестинцы #масштабразрушений #бомбардировка #блокада #оккупация #руины #будни #атакаизраиля #израиль #trtrussian