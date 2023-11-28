ПОЛИТИКА
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Как выглядела Газа до и после 7 октября
Люди гуляют поулицам, ухоженные парки, дети идут в школу. Так выглядела Газа до 7 октября. Авот что произошло с эксклавом после этой даты.&nbsp;На данныймомент число погибших в результате атак Израиля превысило 15 тыс. человек, ещеболее 36 тыс. палестинцев ранены. #trtнарусском #палестина #допосле #разрушения #газа #секторгаза #война #палестинцы #масштабразрушений #бомбардировка #блокада #оккупация #руины #будни #атакаизраиля #израиль #trtrussian
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28 ноября 2023 г.
Истории
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