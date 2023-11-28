Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры как минимум с 10 депутатами своей партии «Ликуд», пытаясь заручиться их постоянной поддержкой на фоне неутешительных для нее опросов общественного мнения, сообщили со ссылкой на источники местные СМИ.

«Я единственный, кто предотвратит создание палестинского государства в секторе Газа после войны», — утверждал глава правительства, пытаясь убедить соратников.

Вместе с тем, по этим сообщениям, Нетаньяху апеллировал к способности идти наперекор мнению администрации американского президента. По его словам, Белый дом якобы выступал против наземного вторжения ЦАХАЛ и против входа военных на территорию госпиталя «Аль-Шифа». Премьер-министр похвастался, что, тем не менее, в обоих случаях пошел против воли США.

«Я знаю Байдена более 40 лет и знаю, как разговаривать с американской общественностью», — цитируют местные СМИ высказывания Нетаньяху, прозвучавшие на индивидуальных встречах с ликудовцами.

Недоверие американцев

Переговоры проходили на минувшей неделе на фоне сообщений не только о снижающихся рейтингах партии «Ликуд» в израильском обществе, но и о готовности ее функционеров отстранить Нетаньяху от дел в среднесрочной перспективе.

Как обращает внимание издание The Times of Israel, позиция премьер-министра Израиля, которая касается предотвращения создания палестинского государства, входит в противоречие с публичной линией администрации Джо Байдена, которая говорила как раз об обратном.

По результатам августовского опроса исследовательского центра Pew, 42% граждан США утверждают, что не доверяют Нетаньяху. Только 32% респондентов заявили, что питают доверие к главе израильского правительства. В то же время 26% опрошенных сообщили, что не слышали ничего об израильском премьер-министре.

Взгляды на Нетаньяху варьируются в зависимости от политических предпочтений американцев. Если сторонники Республиканской партии склонны проявлять доверие к премьер-министру Израиля, то демократы придерживаются противоположной позиции (49% против 17%), продемонстрировало исследование Pew.