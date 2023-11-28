С 6 ноября из-за протестов польских перевозчиков частично заблокировано движение через три пункта пропуска на границе Украины и Польши («Ягодин-Дорогуск», «Краковец-Корчова» и «Рава Русская — Хребенне»). Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Анадолу.

Первоначально акция должна была проходить до 3 декабря, позднее называлась дата 3 января 2024 года. Но 22 ноября лидер блокирующих границу польских перевозчиков Рафал Меклер заявил, что блокада пункта пропуска «Ягодин-Дорогуск», где наблюдаются самые большие очереди грузовиков, продлена до 1 февраля 2024 года.

С 22 ноября блокада распространилась на четвертый погранпункт — «Шегини-Медыка», а позднее Государственная таможенная служба Украины сообщила, что не исключена блокада и пятого КПП — «Нижанковичи-Мальховице». Очереди на въезд перед заблокированными пунктами пропуска с польской стороны растянулись до 40 км.

В свете проблем с транспортировкой через Польшу ситуация для АПК Украины, которая экспортирует более 70% произведенной агропродукции, является угрожающей, заявил на прошлой неделе первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Одно из главных требований польских организаторов протестов — возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшение их количества до уровня, который был до февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тыс. разрешений в год.

Кроме того, перевозчики хотят, чтобы пустые польские грузовые автомобили, возвращающиеся из Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая много дней. Польские перевозчики также требуют ужесточить правила перевозки по многосторонним разрешениям ЕКМТ. Кроме того, перевозчики добиваются ужесточения контроля за регистрацией в Польше транспортных компаний в части происхождения капитала их учредителей. По мнению ряда представителей польской транспортной отрасли, работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов на грузоперевозки.

По мнению Киева, украинские перевозчики осуществляют перевозки преимущественно с/на Украину, а не между странами Европы. Их работа не может влиять на грузовые тарифы в Европе. При этом большинство требований польских перевозчиков, как считает украинская сторона, невыполнимы.

Переговорщики со стороны Украины рассчитывают, что решение о разблокировании границы будет достигнуто новым правительством в Польше, которое приняло присягу 27 ноября.