Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун принял узбекскую делегацию, в которую вошли руководитель Департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов и пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Как сообщил Алтун на своей странице в соцсети X, участники переговоров обсудили двустороннее сотрудничество в сфере информационной политики и связи.

«Дорогие мои братья, я хотел бы поблагодарить господина Алламжонова и господина Асадова за их любезный визит. Отношения Турции и Узбекистана будут продолжать углубляться благодаря прочному и квалифицированному сотрудничеству на взаимовыгодной основе в области коммуникации и средств массовой информации», –– заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции, добавив, что тесное взаимодействие Анкара и Ташкент ведут во всех сферах.