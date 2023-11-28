ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Фахреттин Алтун принял делегацию из Узбекистана
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун принял делегацию из Узбекистана, обсудив с ее представителями перспективы сотрудничества двух стран в сфере информационной политики
Фахреттин Алтун принял делегацию из Узбекистана
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун с делегацией из Узбекистана. / Photo: AA
28 ноября 2023 г.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун принял узбекскую делегацию, в которую вошли руководитель Департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов и пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Как сообщил Алтун на своей странице в соцсети X, участники переговоров обсудили двустороннее сотрудничество в сфере информационной политики и связи.

«Дорогие мои братья, я хотел бы поблагодарить господина Алламжонова и господина Асадова за их любезный визит. Отношения Турции и Узбекистана будут продолжать углубляться благодаря прочному и квалифицированному сотрудничеству на взаимовыгодной основе в области коммуникации и средств массовой информации», –– заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции, добавив, что тесное взаимодействие Анкара и Ташкент ведут во всех сферах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us