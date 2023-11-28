Президент России Владимир Путин в послании президенту Палестины Махмуду Аббасу заявил, что ключевым для урегулирования израильско-палестинского конфликта является создание палестинского государства в границах 1967 года.

«Именно в этом (в создании суверенного палестинского государства в границах 1967 года — прим. TRT на русском) видится ключевое условие достижения всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого израильско-палестинского урегулирования», — зачитал послание российского президента Аббасу замглавы МИД РФ Михаил Богданов на мероприятии по случаю Дня солидарности с палестинским народом в посольстве Палестины в РФ.

В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин также подчеркнул, что «сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

Кроме того, президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

«Это, несомненно, отвечает нашим общим интересам, идёт в русле упрочения региональной безопасности и стабильности. Желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем палестинцам — мира, благополучия и процветания на родной земле», — заключил российский лидер.