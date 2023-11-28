Палестинский подросток рассказал о пытках в израильской тюрьме

«Я был самым младшим; меня ударили, сломали палец, руку». Палестинский подросток, освобожденный в рамках сделки по обмену заложниками между ХАМАС и Израилем, рассказал о пытках, которым он подвергся во время пребывания в израильской тюрьме. #trtнарусском #израиль #тюрьма #палестина #подросток #мальчик #иерусалим #домой #палестинцы #обмен #дети #несовершенолетние #обмен #заключенный #пытка #хамас #заключенные #trtrussian