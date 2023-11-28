Бригада «Иззеддин аль-Кассам», которая представляет вооруженное крыло ХАМАС, проинформировала о возобновившихся боевых действиях в секторе Газа из-за стремления израильской армии нарушить гуманитарную паузу.

Члены «Иззеддин аль-Кассам» призвали международных посредников обеспечить соблюдение Израилем условий заключенного перемирия.

«Мы привержены перемирию до тех пор, пока противник его придерживается, и мы призываем посредников оказать давление на оккупантов, чтобы они соблюдали все условия перемирия на земле и в воздухе», –– отмечается в заявлении.

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как палестинцы спасаются от обстрелов. Некоторые из них, как утверждают очевидцы, попали под огонь из-за попыток вернуться в собственные дома.

Палестинские СМИ сообщают о пострадавших.