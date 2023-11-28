Палестинское движение ХАМАС и Израиль в ближайшие часы обсудят возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем ещё 50 палестинских узниц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения в его телеграм-канале.

«Оккупационная администрация объявила сегодня о добавлении 50 палестинских женщин-заключенных в ее тюрьмах к предыдущему списку, о котором она объявила в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии в Газе, для его согласования в ближайшие часы с продлением договоренности о гуманитарном перемирии еще на два дня», — говорится в сообщении.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

27 ноября гуманитарное перемирие между Израилем и движением ХАМАС было продлено еще на два дня.