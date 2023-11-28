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Эрдоган провел телефонный разговор с Гутерришем о судьбе Газы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой заявил, что Израиль должен понести уголовную ответственность за свои военные преступления в секторе Газа
Эрдоган провел телефонный разговор с Гутерришем о судьбе Газы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с генсеком ООН Антониу Гутерришем. / Photo: AA
28 ноября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что Израиль необходимо привлечь к уголовной ответственности за военные преступления, которые были совершены в секторе Газа.

«Наш президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН накануне предстоящего завтра заседания Совета Безопасности ООН, –– сообщила администрация главы турецкого государства. –– Он отметил, что Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления».

Заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня, которое будет посвящено израильско-палестинскому вопросу, должно состояться 29 ноября. Председательствовать на нем будет китайская сторона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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