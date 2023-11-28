Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что Израиль необходимо привлечь к уголовной ответственности за военные преступления, которые были совершены в секторе Газа.

«Наш президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН накануне предстоящего завтра заседания Совета Безопасности ООН, –– сообщила администрация главы турецкого государства. –– Он отметил, что Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления».

Заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня, которое будет посвящено израильско-палестинскому вопросу, должно состояться 29 ноября. Председательствовать на нем будет китайская сторона.