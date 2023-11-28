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ХАМАС и Израиль начали очередной раунд обмена заложниками
Палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 30 палестинцев, которые будут освобождены из израильских тюрем на очередном, пятом раунде гуманитарного обмена. В свою очередь, «Красному Кресту» будут переданы десять израильтян
ХАМАС и Израиль начали очередной раунд обмена заложниками
В обмене участвуют сотрудники "Красного креста". / Photo: AA
28 ноября 2023 г.

Движение ХАМАС опубликовало список из 30 палестинцев, которые, согласно договоренностям с Израилем, должны быть освобождены 28 ноября из израильских тюрем. Перечень опубликован в соцсетях, которые официально принадлежат ХАМАС.

В списке фигурируют имена 15 женщин и 15 подростков. В ХАМАС обращают внимание на то, что эти палестинцы выходят на свободу «на пятый день соглашения об обмене».

В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на египетские источники информируют, что началась передача израильских заложников сотрудникам «Красного Креста». Утверждается, что их 10 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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