ПОЛИТИКА
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Главы МИД Турции и США обсудили Газу и членство Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сообщается, что стороны обсудили последние события вокруг сектора Газа, обменялись мнениями относительно процесса вступления Швеции в НАТО. Переговоры прошли в преддверии заседаниЯ министров иностранных дел стран НАТО. #trtнарусском #фидан #блинкен #палестина #израиль #встреча #газа #нато #переговоры #швеция #политика #trtrussian
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28 ноября 2023 г.
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