Главы МИД Турции и США обсудили Газу и членство Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сообщается, что стороны обсудили последние события вокруг сектора Газа, обменялись мнениями относительно процесса вступления Швеции в НАТО. Переговоры прошли в преддверии заседаниЯ министров иностранных дел стран НАТО. #trtнарусском #фидан #блинкен #палестина #израиль #встреча #газа #нато #переговоры #швеция #политика #trtrussian