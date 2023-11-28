В Хан-Юнусе разбили палаточный городок для перемещенных палестинцев

Это кадры первого палаточного городка в Хан-Юнусе, в котором живут палестинцы, чьи дома разбомбил Израиль. В результате израильской агрессии более 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Многие из них живут в уцелевших от бомб школах и больницах в условиях нехватки еды, воды и медикаментов. #trtнарусском #палестина #палатки #палестинцы #переселенцы #беженцы #ханюнус #палаточныйгородок #дефицит #trtrussian