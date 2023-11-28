ПОЛИТИКА
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В Хан-Юнусе разбили палаточный городок для перемещенных палестинцев
Это кадры первого палаточного городка в Хан-Юнусе, в котором живут палестинцы, чьи дома разбомбил Израиль. В результате израильской агрессии более 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Многие из них живут в уцелевших от бомб школах и больницах в условиях нехватки еды, воды и медикаментов. #trtнарусском #палестина #палатки #палестинцы #переселенцы #беженцы #ханюнус #палаточныйгородок #дефицит #trtrussian
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28 ноября 2023 г.
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