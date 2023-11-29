ПОЛИТИКА
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ХАМАС освободил еще двенадцать израильских заложников
ХАМАС передал 12 израильских заложников, среди них двое иностранцев, представителям Международного комитета Красного Креста. Как сообщили в МИД Катара, Израиль в обмен выпустит из тюрем 30 палестинцев – 15 из них женщины, еще 15 – дети. Освобожденные 12 человек уже переведены в Египет и направляются в Израиль. #trtнарусском #палестина #заложники #освобождение #обмен #женщины #дети #свобода #египет #хамас #перемирие #trtrussian
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29 ноября 2023 г.
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