ХАМАС освободил еще двенадцать израильских заложников

ХАМАС передал 12 израильских заложников, среди них двое иностранцев, представителям Международного комитета Красного Креста. Как сообщили в МИД Катара, Израиль в обмен выпустит из тюрем 30 палестинцев – 15 из них женщины, еще 15 – дети. Освобожденные 12 человек уже переведены в Египет и направляются в Израиль. #trtнарусском #палестина #заложники #освобождение #обмен #женщины #дети #свобода #египет #хамас #перемирие #trtrussian