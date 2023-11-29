Израиль освободил 30 палестинских женщин и детей

Израиль освободил из своих тюрем 30 палестинских женщин и детей. Их ХАМАС обменял на 12 израильских заложников. Палестинцев в Рамаллу вывозил автобус Международного комитета Красного Креста, по пути следования которого израильские силы бросали бомбы со слезоточивым газом. #trtнарусском #палестина #заключенные #израиль #рамалла #домой #палестинцы #обмен #женщины #ценасвободы #свобода #тюрьма #израильскаятюрьма #хамас #перемирие #trtrussian