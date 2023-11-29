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В сектор Газа вылетел еще один турецкий самолет с гуманитарной помощью
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что на обратном пути самолет доставит пациентов и сопровождающих их лиц в Анкару для лечения
В сектор Газа вылетел еще один турецкий самолет с гуманитарной помощью
В сектор Газа отправился еще один самолет Турции с гуманитарной помощью / Others
29 ноября 2023 г.

Военный самолет вылетел из турецкого аэропорта Кайсери в египетский Эль-Ариш. Всего отправлено около 8 тонн гуманитарной помощи, которая состоит из лекарств и медицинских материалов. Также на борту находятся девять опытных медработников.

Как уточнил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, в гуманитарный груз входят инкубаторы, аппараты для наркоза, неонатальные аппараты искусственной вентиляции легких, операционные столы, потолочные лампы и другие устройства.

На обратно пути самолет доставит в Анкару жителей сектора Газа, которым необходимо лечение. Коджа уточнил, что в основном речь будет идти о детях.

Власти Турции оказывают всестороннюю поддержку мирным жителям сектора Газы. В том числе эвакуируют палестинцев, которым необходима медицинская помощь, в турецкие больницы. Ранее в страну был доставлен 61 пациент из сектора Газы и 49 сопровождающих лиц. Пациентов направили в городские больницы Билькент и Этлик.

«Лечение каждого пациента из Газы — наш долг перед нашими братьями и уязвленной совестью человечества», — написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twıtter) министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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