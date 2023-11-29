ПОЛИТИКА
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Израиль атаковал и повредил историческую церковь на юге Ливана
Израиль атаковал на юге Ливана церковь Святого Георгия, которой больше ста лет. Это произошло во время перестрелки между ливанской военной группировкой Хезболла и израильскими силами. Снаряд пробил в крыше церкви дыру, выбил окна, повредил иконы и разрушил вход. #trtнарусском #израиль #церковь #атака #палестина #ливан #святойгергий #перестрелка #хезболла #иконы #trtrussian
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29 ноября 2023 г.
Истории
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