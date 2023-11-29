Израиль атаковал и повредил историческую церковь на юге Ливана

Израиль атаковал на юге Ливана церковь Святого Георгия, которой больше ста лет. Это произошло во время перестрелки между ливанской военной группировкой Хезболла и израильскими силами. Снаряд пробил в крыше церкви дыру, выбил окна, повредил иконы и разрушил вход. #trtнарусском #израиль #церковь #атака #палестина #ливан #святойгергий #перестрелка #хезболла #иконы #trtrussian