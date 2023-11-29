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Израильская армия штурмует город Дженин на Западном берегу Иордана
Военные окружили лагерь беженцев Дженин, проводят рейды в больницах и жилых кварталах, сообщают СМИ
Израильская армия штурмует город Дженин на Западном берегу Иордана
Израиль проводит рейды на Западном берегу реки Иордан / Others
29 ноября 2023 г.

Ожесточенные столкновения идут между израильскими солдатами и палестинцами в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. По данным СМИ, солдаты ЦАХАЛ проводят рейды в больницах и жилых кварталах, а также разрушают бульдозерами городскую инфраструктуру.

Более того, они окружили три крупные больницы. Военные препятствуют движению машин скорой помощи и не позволяют доставлять в медучреждения раненых и больных. Директор больницы Ар-Рази сообщил палестинскому изданию WAFA, что израильские солдаты ранили одного молодого человека в плечо, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

27 ноября в МИД Катара заявили о том, что соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС будет продлено еще на два дня — до 29 ноября.

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