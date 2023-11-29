Лидер левой партии Испании «Подемос» Ионе Беларра выступила на мероприятии, посвященном Международному дню солидарности с палестинским народом. По ее словам, Европа больше не может говорить о правах человека, поскольку не отвечает Израилю на его действия в секторе Газа социальным, политическим, экономическим и дипломатическим давлением.

«Почему Израиль продолжает совершать геноцид против Палестины, и это никак не наказывается?» — цитирует ее агентство Anadolu.

Беларра подчеркнула, что израильской оккупации должен прийти конец. И для этого в отношении Тель-Авива необходимо ввести санкции.

Она обратилась к европейским правительствам с призывом не становиться соучастниками преступлений против мирных палестинцев. По ее словам, Израиль «совершает бесчеловечную бойню, а межударное сообщество об этом молчит». Беларра также обвинила крупные информационные ресурсы в предвзятости: действуют так, будто у жителей Газы нет имен и семей, в то время как сообщают все детали смерти израильтян.

Она также повторила свой призыв полностью прекратить дипломатические отношения с Израилем.

Напомним, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

С тех пор в секторе Газа, по оценке Минздрава Палестины, погибли более 15 тысяч человек. По меньшей мере 1,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа из-за продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС.