«Наши братья из Газы столкнулись с одним из самых вероломных и отвратительных нападений в истории человечества 7 октября. Мечети подверглись бомбардировкам, школы превращены в руины, больницы разрушены, а лагеря беженцев, в которых палестинцы нашли убежища, были намеренно атакованы», — заявил президент Турции.

Ответственность за эти преступления лежит не только на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, но и на всех, кто его поддерживает, подчеркнул турецкий лидер: «Две трети зданий в секторе Газа были разрушены или непригодны для использования. Инфраструктура здравоохранения и образования полностью рухнула. Нетаньяху, совершивший одно из величайших злодеяний последнего столетия в секторе Газа, уже вписал свое имя в историю как «палач Газы».

По словам главы государства, последние заявления израильского правительства уменьшают надежды на то, что гуманитарная пауза в боевых действия превратится в прочное прекращение огня в секторе Газа.

Несмотря на это, Анкара активизирует свои дипломатические контакты, чтобы добиться освобождения как можно большего количества пленных и постоянного прекращения огня в Газе.

Турция также намерена продолжать оказывать всестороннюю гуманитарную помощь мирным палестинцам. Так, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 29 ноября в Газу отправится второй турецкой корабль с 1 500 тонн гуманитарной помощи на борту.

Президент Турции также затронул тему перспектив двусторонних отношений с Грецией. По его мнению, наличие разногласий между Анкарой и Афинами не означает, что две страны, которые «делят общее море», не могут найти общий язык.

Более того, глава государства планирует совершить визит в Грецию 7 октября для участия в заседании совета сотрудничества двух стран. «Есть много тем, по которым мы можем улучшить наше сотрудничество на основе взаимного доверия. Мы намерены сосредоточить на этом внимание во время нашего визита. Надеюсь, что наша поездка в Грецию приведет к открытию новой страницы между нашими странами», — отметил президент Турции.