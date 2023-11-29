Освобожденные из тюрем палестинки встретились с близкими

Женщины и подростки, освобожденные из израильских тюрем, встретились со своими близкими и рассказали о том, что пережили во время заключения. 28 ноября на свободу вышли 30 палестинцев, 15 из них женщины и столько же дети. Это стало возможным благодаря соглашению по обмену заложниками между Израилем и ХАМАС. #trtнарусском #палестина #освобождение #тюрьма #газа #секторгаза #палестинцы #заключение #освобождение #хамас #trtrussian