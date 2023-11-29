ПОЛИТИКА
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Ураганный ветер и шторм обрушились на побережье Грузии
Мощный ветер, который обрушился на черноморское побережье Турции, Украины и России, добрался до Грузии. Морские волны там достигали высоты нескольких метров. В Батуми повреждена инфраструктура набережных, а прилегающие к ним улицы затопило. По словам специалистов, шторм достиг исторического максимума – 8 баллов. Такого на Черном море не было в течение 100 лет. #trtнарусском #грузия #шторм #ураган #ветер #ураганныйветер #черноморье #турция #батуми #потоп #черноеморе #крым #россия #краснодарскийкрай #кубань #дождь #trtrussian
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29 ноября 2023 г.
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