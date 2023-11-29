ПОЛИТИКА
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В Стамбуле представили новую соцсеть для мусульман
Создатели новой соцсети для мусульман UMMA LIFE представили свой проект на выставке-ярмарке Halal EXPO 2023 в Стамбуле. Новая платформа будет альтернативой популярным соцсетям, в которых контент, связанный с распространением ислама и ущемлением прав мусульман часто блокируется алгоритмами искусственного интеллекта. #trtнарусском #соцсеть #мусульмане #турция #стамбул #соцсетьдлямусульман #UmmaLife #ислам #HalalExpo2023#проект #выставка #ярмарка #правамусульман #trtrussian
nnmbmnb / Others
29 ноября 2023 г.
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