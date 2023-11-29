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Турция построит полевой госпиталь и контейнерные дома в секторе Газа
Госпиталь в эксклаве позволит оказать медицинскую помощь десяткам тысяч раненых мирных жителей
Турция построит полевой госпиталь и контейнерные дома в секторе Газа
фото АА / Photo: AA Archive
29 ноября 2023 г.

Турция продолжает гуманитарные операции в осажденной Газе. Делегация республики для строительства полевого госпиталя и контейнерного города в секторе добралась из Египта в осажденный эксклав.

Работы по созданию и запуску полевого госпиталя в Газе для оказания медицинской помощи десяткам тысяч раненых мирных жителей на финальной стадии.

Турецкие чиновники также работают над размещением контейнерных домов, в которых палестинские семьи в секторе Газа смогут укрыться, удовлетворяя насущные потребности населения в условиях прохладной погоды и зимних условий.

Турецкие чиновники, проводящие технико-экономическое обоснование создания контейнерных городов в Газе, ранее сообщили о сотрудничестве с правительством Катара и отправке гуманитарной помощи из Турции в Газу.

Израиль начал массированное военное нападение на сектор Газа после трансграничной операции ХАМАС 7 октября. По данным Минздрава эксклава, за месяц боевых действий от израильских ударов погибли более 15 тыс. палестинцев, в том числе 6150 детей и более 4 тыс. женщин. Официальное число погибших в Израиле составляет 1200 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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