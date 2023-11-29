За месяц боевых действий от израильских бомбардировок в Газе были полностью разрушены свыше 50 тыс. жилых зданий. Об этом сообщили в правительстве палестинского эксклава.

Там уточнили: бомбардировки и авиаудары «‎оккупационной [израильской] армии привели к полному разрушению более 50 тыс. единиц жилья и частичному сносу еще около 250 тыс. жилых домов»‎.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Газе уничтожено свыше 40% жилых домов. По данным Минздрава эксклава, за месяц боевых действий от израильских авиаударов в Газе были убиты свыше 15 тыс. мирных жителей, из них около 5 тыс. — дети. Боррель назвал ситуацию в секторе «‎катастрофической»‎, в Газе из-за израильской блокады не хватает воды, продуктов, медикаментов и топлива.

Фонд народонаселения ООН (UNFPA) в Палестине сообщил, что в секторе Газа более 50 тыс. беременных женщин не могут получить базовые медицинские услуги. В этом месяце в эксклаве в критических условиях, как ожидается, родят 5500 женщин.

«Эти женщины нуждаются в срочной медицинской помощи и защите», — подчеркнули в ведомстве, призвав «все стороны соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом прав человека».