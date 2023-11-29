Заявления о том, что с продолжением войны в Украине Черное море должно рассматриваться военно-политической элитой США как пространство новых возможностей, звучат на слушаниях в Конгрессе. В серии выступлений перед сенатским комитетом по международным делам, помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен откровенно высказался о растущей важности региона.

«Черное море не только граничит с тремя союзниками и несколькими партнерами по НАТО, но также является жизненно важным коридором для перемещения товаров — включая украинское зерно и другие продукты, направляющиеся на мировые рынки, — и содержит значительные неиспользованные энергетические ресурсы», — заметил дипломат.

Официальные лица в администрации президента Джо Байдена уже заявляли, что рассматривают украинский конфликт также в контексте ослабления энергетического потенциала геополитических соперников. Однако до настоящего времени они выступали с довольно деликатными высказываниями, осторожно апеллируя к тому, что опираются на трезвые геополитические расчеты.

В отдельном заявлении О'Брайен заметил, что администрация Байдена стремится сформировать транзитные пути для нефтегазовых поставок, которые бы вели из Центральной Азии в Европу. Он подчеркнул, что Центральная Азия должна обладать многочисленными возможностями альтернативных трубопроводов, и Черноморский регион способен обеспечить эти маршруты.

«Какой бы путь мы ни выбрали, он приведет нас к Черному морю», — резюмировал помощник госсекретаря.

Черноморская стратегия

Летом этого года администрация Байдена должна была завершить работу под своей черноморской стратегией. Ее основные положения остаются до конца нераскрытыми.

«У нас имеется отшлифованная стратегия в отношении Черного моря, которой мы делимся с союзниками и партнерами. Считаю, что это будет важной темой на следующем саммите НАТО, который мы примем в Вашингтоне», — проинформировал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в конце октября на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената.

Новая встреча НАТО на высшем уровне должна состояться в американской столице 9-11 июля 2024 года. Вероятно, именно там станут известны все детали плана. Впрочем, в отдельных выступлениях Блинкен попытался пролить свет на намерения администрации.

Так, он отмечал, что с начала боевых действий в Украине американская сторона «сосредоточена на гораздо более комплексном подходе к Черноморскому региону», который, по его словам, территориально «больше Калифорнии».

В свою очередь, глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон некоторое время назад отмечала, что новая черноморская стратегия США «поможет федеральным агентствам отточить свои общеправительственные усилия по поддержке союзников и партнеров-единомышленников в регионе».

К основным элементам новой стратегии она отнесла политическое участие, координацию в сфере безопасности, экономическое сотрудничество, в том числе укрепление энергетической безопасности, а также «демократическую устойчивость» союзников НАТО.

Официальные лица администрации Байдена подчеркивают, что учитывают соображения черноморских государств, которые входят в НАТО, по поводу того, как должна выглядеть общая работа в Черном море, но к подходам США остается много вопросов.

Энергетическая карта

Энергетические компании США зависят от трубопроводов Черного моря, обращает внимание издание Responsible Statecraft. Так, гиганты Chevron и ExxonMobil, которые ведут операции в Казахстане, полагаются на эту подводную инфраструктуру. Но с началом боевых действия в Украине ситуация начала меняться, считает бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт.

По его словам, одна из наиболее значительных региональных трансформаций — это «происходящая перекройка энергетической карты Черного моря». Процесс, отмечает бывший дипломат, предполагает формирование «новой трубопроводной инфраструктуры» для доставки газа из Центральной Азии европейским потребителям.

Однако такие планы, которые предполагают параллельное наращивание военных сил в этой географической зоне, не могут не вызывать подозрений у региональных игроков. В одном из недавних выступлений командующий Военно-морскими силами Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу заметил, что НАТО повысило активность в Черном море.

Татлыоглу также обратил внимание на то, что из-за боевых действий в Украине в морском пространстве оказались сотни дрейфующих мин, некоторые из которых двигались в том числе к турецким берегам. Их приближение удалось оперативно предотвратить. «Мы боремся с этими минами в Черном море», — заявил командующий Военно-морскими силами Турции, добавив, что это борьба приобретает серьезный характер.

По его словам, это явление опасно по двум причинам. Во-первых, в Черном море работают турецкие корабли, которые занимаются разведкой и добычей энергетических ресурсов. Во-вторых, турецкая сторона сохраняет приверженность безопасности зернового коридора.