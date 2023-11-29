Палестинцу Хамзе аль-Магриби 17 лет. Он стал одним из заключенных, освобожденных в рамках соглашения между Израилем и движением ХАМАС

В беседе с агентством Anadolu мать Хамзы Амани аль-Магриби, сообщила, что ее сыну было всего 16 лет, когда его задержали и приговорили к тюремному заключению.

«Мой сын был совсем ребенком, когда попал в тюрьму. У него не было даже бороды. Он вырос в тюрьме вдали от моих глаз. Я плакала каждый раз», — поделилась женщина.

По ее словам, она была счастлива, когда воссоединилась со своим единственным сыном, но узнать мальчика было довольно сложно: «Он не был таким (...) он весь оброс и болен. Разве это можно назвать человеческим отношением?».

Во время пребывания Хамзе в заключении она каждый день общалась с ним по телефону. Личные встречи допускались один раз в две недели. «Он звонил мне каждый день, говорил, что скучает по мне. Посещения были каждые 15 дней», — сказала Амани.

В свою очередь, отец Хамзы назвал тяжелым период, в течение которого его сын находился в тюрьме. Все это время он изо всех сил старался успокоить супругу.

Сам Хамза рассказал, что счастлив вернуться домой и, наконец, увидеть свою семью, близких и друзей. Он пожаловался на условия содержания в заключении: «Мы не могли ежедневно принимать душ, один день он работал, другой день — нет. Я болею уже 2 месяца. Пока я не знаю, что у меня за болезнь. Лекарства, назначенные врачом, тоже не помогли».

Хамза сообщил, что у него есть планы на будущее. В частности, он хочет продолжить образование и стать архитектором.