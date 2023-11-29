Эрдоган: Нетаньяху останется в истории «мясником Газы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху войдет в историю как «палач Газы». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте страны. По его словам, объектами атак израильской армии становились мечети и школы, сносились больницы, а лагеря беженцев подвергались преднамеренным ударам. #trtнарусском #эрдога #нетаньяху #палестина #израиль #газа #секторгаза #мясник #палач #турция #президенттурции #заявление #израильскаяармия #авиаудары #trtrussian