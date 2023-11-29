ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган: Нетаньяху останется в истории «мясником Газы»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху войдет в историю как «палач Газы». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте страны. По его словам, объектами атак израильской армии становились мечети и школы, сносились больницы, а лагеря беженцев подвергались преднамеренным ударам. #trtнарусском #эрдога #нетаньяху #палестина #израиль #газа #секторгаза #мясник #палач #турция #президенттурции #заявление #израильскаяармия #авиаудары #trtrussian
тьиьтиьт / Others
29 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us