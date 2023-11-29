ПОЛИТИКА
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Эрдоган: валютные резервы ЦБ Турции стали рекордными за 9 лет
Как отметил президент Турции, валютные резервы превысили 134 миллиарда долларов
Эрдоган: валютные резервы ЦБ Турции стали рекордными за 9 лет
Фото: AA / Others
29 ноября 2023 г.

Валютные резервы Турции достигли рекордного за девять лет уровня, превысив 134 миллиарда долларов. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Хочу поделиться с вами хорошей новостью: впервые с сентября 2014 года резервы ЦБ Турции превысили отметку в 134,5 миллиардов долларов», — заявил Эрдоган на заседании AK Party.

По его словам, в парламенте обсуждается ряд законопроектов, цель которых — стимулировать приток иностранной валюты в страну, в том числе за счет граждан Турции, открывших предприятия в других странах.

При этом, по данным ЦБ, резервы только за одну неделю в ноябре прибавили более 5,8 миллиарда долларов.

По данным турецких СМИ, постоянный рост резервов наблюдается уже 15 недель, что является рекордным показателем с 1987 года.

Как писал TRT на русском, успехи Турции в области экономики, а также политическая стабильность республики привели к росту прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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