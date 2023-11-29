Движение ХАМАС выступило с заявлением об освобождении двух заложниц с российским гражданством и передаче их Красному Кресту.

«В ответ на усилия президента России [Владимира Путина] движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух заложниц, имеющих российское гражданство, они были переданы Красному Кресту в качестве первого шага по их передаче представителям МИД России», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

В среду член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что движение планирует освободить несколько россиян в знак признательности Путину.

Как писал TRT на русском, 26 ноября ХАМАС освободил россиянина Рона Кривого без привязки к договоренностям Израиля и палестинского движения об обмене пленными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действие ХАМАС жестом доброй воли.