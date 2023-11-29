ПОЛИТИКА
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ХАМАС освободил еще двух граждан России
Две российские гражданки были переданы Красному Кресту
ХАМАС освободил еще двух граждан России
Фото: AA / Others
29 ноября 2023 г.

Движение ХАМАС выступило с заявлением об освобождении двух заложниц с российским гражданством и передаче их Красному Кресту.

«В ответ на усилия президента России [Владимира Путина] движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух заложниц, имеющих российское гражданство, они были переданы Красному Кресту в качестве первого шага по их передаче представителям МИД России», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

В среду член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что движение планирует освободить несколько россиян в знак признательности Путину.

Как писал TRT на русском, 26 ноября ХАМАС освободил россиянина Рона Кривого без привязки к договоренностям Израиля и палестинского движения об обмене пленными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действие ХАМАС жестом доброй воли.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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