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Эрдоган: Турция поддерживает своих палестинских братьев и сестер
Турецкая сторона нарастит усилия, чтобы освободить палестинских заложников и сделать прекращение огня в Газе постоянным, сообщил президент Турции
Эрдоган: Турция поддерживает своих палестинских братьев и сестер
Фото: AA / Others
29 ноября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в честь Международного дня солидарности с палестинским народом сделал запись в социальной сети Х.

В своем обращении с хештегом #FreePalestine (Свободу Палестине) президент Эрдоган сообщил об усилиях Турции по оказанию гумпомощи населению Газы и прекращению кровопролития.

«Сегодня Турция, государство и народ, поддерживает своих палестинских братьев и сестер, как это было на протяжении всей истории», — написал он.

Также политик отметил, что «поставки гуманитарной помощи братьям в Газу продолжаются». «На сегодняшний день мы отправили в Эль-Ариш 12 самолетов и 1 корабль с гуманитарной помощью. Наш второй корабль с 1500 тоннами гуманитарной помощи также отправился в путь», — отметил президент Турции.

Он напомнил, что «турецкая сторона заботится о лечении раненых, онкологических больных и детей, транспортируя их в Турцию». «В настоящее время проводятся исследования по определению местоположения полевых госпиталей, которые мы создадим в секторе Газа», — добавил Эрдоган.

«Мы ускорим наши контакты, чтобы освободить заложников и сделать прекращение огня постоянным», — заключил президент Турции.

Как писал TRT на русском, 29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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