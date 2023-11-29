Необходимо начать заниматься созданием подлинно независимой Палестины параллельно с решением оперативных проблем в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции на полях заседания Совета Безопасности ООН.

«Мы ведем интенсивную работу, чтобы добиться от международного сообщества выполнения его обязательств, как правовых, так и моральных. Это важно, потому что в отсутствие моральных ориентиров мы как человечество потеряем свой путь», — сказал он.

«Мы, участники международного сообщества, должны решать эту проблему на всех уровнях — политическом и гуманитарном», — добавил глава МИД.

Фидан заявил о «необходимости срочно добиться прекращения огня». «Нам также нужно срочное содействие в доставке гуманитарной помощи в Газу. Но параллельно с этим мы должны начать решать корень существующей проблемы — заниматься урегулированием на базе принципа создания двух государств», — указал министр.

Как писал TRT на русском, 29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом.