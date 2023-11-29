В разных странах мира провели марши солидарности с палестинцами

Тысячи людей в разных концах мира вышли на марши по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом. Участники шествий призывали прекратить атаки сектора Газа и освободить территории Палестины. #FreePalestine #Палестина #секторГаза #марш #палестинцы #солидарность #Тунис #ЮАР #Великобритания #Швеция #Израиль #СвободуПалестине