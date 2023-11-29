ПОЛИТИКА
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Астана и Ашхабад договорились развивать транзитный путь из Китая в Иран
Меморандум о совместном развитии коридора «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран» был подписан в Ашхабаде
Астана и Ашхабад договорились развивать транзитный путь из Китая в Иран
Фото: AA / Others
29 ноября 2023 г.

Астана и Ашхабад договорились о совместном развитии коридора «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран». Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам первого заседания казахстанско-туркменской совместной рабочей группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики в Ашхабаде.

В рамках заседания, которое проходило под сопредседательством вице-министра транспорта Казахстана Талгата Ластаева и заместителя генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Батыра Аннаева, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере транспорта, транзита и логистики.

Рабочая группа позитивно оценила проведенную совместную работу по формированию гибкой конкурентоспособной тарифной политики в сфере железнодорожного сообщения и договорилась продолжить работу в этом направлении в последующем.

По итогам заседания между двумя ведомствами были подписаны протокол и меморандум о транспортном сотрудничестве.

Меморандум предусматривает расширение взаимодействия между двумя странами в области железнодорожного и морского транспорта. В частности, в нем обозначены намерения по увеличению объемов перевозок по территориям двух стран, включая создание благоприятных тарифных условий, принятие совместных мер по гармонизации развития инфраструктуры и внедрению цифровых решений для взаимного обмена информацией.

Как писал TRT на русском, в сентябре 2023 года президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что у его страны есть все необходимые ресурсы для того, чтобы стать региональным хабом, — и инфраструктура, и логистика.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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