Мусульмане из России создали криптобиржу в Стамбуле

Мир халяль-индустрии осваивает криптовалюту. Мусульмане, торгующие там, часто задаются вопросом, а дозволены ли конкретные токены исламом. Разработчики из компании «Муслим Бит» все проверили сами и создали мусульманскую криптобиржу. #trtнарусском #мусульмане #россия #турция #стамбул #криптовалюта #криптобиржа #крипта #халяль #ислам #HalalExpo2023#проект #выставка #ярмарка #экономика #муслимбит #trtrussian