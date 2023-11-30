ПОЛИТИКА
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Мусульмане из России создали криптобиржу в Стамбуле
Мир халяль-индустрии осваивает криптовалюту. Мусульмане, торгующие там, часто задаются вопросом, а дозволены ли конкретные токены исламом. Разработчики из компании «Муслим Бит» все проверили сами и создали мусульманскую криптобиржу. #trtнарусском #мусульмане #россия #турция #стамбул #криптовалюта #криптобиржа #крипта #халяль #ислам #HalalExpo2023#проект #выставка #ярмарка #экономика #муслимбит #trtrussian
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30 ноября 2023 г.
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