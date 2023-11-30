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МИД РФ выразил признательность ХАМАС за освобождение заложников
29 ноября в Газе были освобождены гражданки России Елена Труфанова и Ирина Татти
МИД РФ выразил признательность ХАМАС за освобождение заложников
Фото: AA / Others
30 ноября 2023 г.

Россия признательна руководству ХАМАС за позитивную реакцию на настоятельные обращения по освобождению заложников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены наши соотечественницы Елена Труфанова и Ирина Татти, удерживавшиеся в качестве заложниц в секторе Газа», — сказала она.

«Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян», — добавила Захарова.

Как писал TRT на русском, 29 ноября движение ХАМАС выступило с заявлением об освобождении двух заложниц с российским гражданством и передаче их Красному Кресту.

Ранее, 26 ноября, ХАМАС освободил россиянина Рона Кривого без привязки к договоренностям Израиля и палестинского движения об обмене пленными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действие ХАМАС жестом доброй воли.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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