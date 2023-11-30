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Турция отправила еще одно судно с гуманитарной помощью для Газы
Груз включает большое количество продуктов, гигиенических наборов, чистую питьевую воду, палатки, медикаменты, генераторы и машины скорой помощи
Турция отправила еще одно судно с гуманитарной помощью для Газы
фото АА / Photo: AA Archive
30 ноября 2023 г.

Турция отправила еще один корабль с гуманитарной помощью для жителей Газы, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Судно под названием «Бестекар» отплыло из порта Мерсин и должно прибыть в порт Эль-Ариш 30 ноября.

Гуманитарный груз включает большое количество продуктов, гигиенических наборов, чистой питьевой воды, палаток, медикаментов, генераторов и машин скорой помощи.

«Мы продолжим требовать прекратить оккупацию Газы, которая кровоточит и вошла в историю как пример геноцида и великого злодеяния. Мы продолжим помогать народу (Палестины)», — добавил Ерликая.

Ранее Турция направила в Газу специалистов для установки полевого госпиталя и контейнерного города. Также республика доставляет пациентов из Газы на лечение в Турцию. В ближайшее время еще 26 жителей осажденного эксклава будут доставлены по воздуху на лечение в две турецкие клиники.

«Мы планируем привезти 26 пациентов и 24 сопровождающих, всего 50 человек. В состав группы в основном входят дети и молодые люди, самому младшему из которых 7 месяцев», — заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Он уточнил, что перевозить палестинцев из Газы будет турецкий военный самолет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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