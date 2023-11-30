Авиационные объединения Германии поддержали интерес Турции к закупке истребителей Eurofighter Typhoon, опасаясь увеличения кризисных явлений в национальной промышленности.

В мюнхенской компании MTU Aero Engines заявили изданию The National, что заключение контрактов на поставку истребителей Eurofighter для Турции имеет важное значение с точки зрения будущего оборонного производства в Германии.

«Необходимо запустить контракт на разработку до окончания этого законодательного периода», — говорится в заявлении MTU Aero Engines.

По ее оценкам, истощение производственных возможностей Eurofighter всего через несколько лет приведет к заметному сокращению всего европейского рынка поставщиков. «Эти узкоспециализированные рабочие и производственные мощности должны быть сохранены, — заявили в компании. — Нам нужны инженеры, которые работают над дальнейшим развитием Eurofighter. В противном случае они мигрируют в другие отрасли».

Это экзистенциальная проблема, которая касается автономности европейского оборонпрома, подчеркивают лидеры индустрии в ФРГ.

Михаэль Райш, операционный менеджер компании Airbus, которая является частью консорциума, производящего Eurofighter, заявил, что Германии жизненно необходимо заключить контракт с Турцией, чтобы гарантировать свою «военную независимость», в том числе от США.

Соответствующие призывы поддержал Томас Претцль, председатель производственного совета Airbus Defence and Space. По его словам, если сейчас германской стороной не будет запущена дальнейшая разработка и последующее строительство дополнительных истребителей Eurofighter, «у следующего правительства не останется другого выбора, кроме как закупать американские истребители, и это было бы совсем не хорошо для Германии».

Национальный истребитель

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщал, что Анкара хотела бы закупить 40 истребителей Eurofighter с учетом их эффективности. Самолеты представляют собой совместный проект Великобритании, Германии и Испании. «И Великобритания, и Испания сказали «да», и теперь они пытаются убедить Германию», –– информировал глава оборонного ведомства.

Источники агентства Bloomberg поясняли, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается препятствовать одобрению сделки с истребителями из-за придирок к позиции Турции по ряду направлений. Одним из последних поводов для председателя правительства стала ситуация с полномасштабным вторжением Израиля в сектор Газа, которое, с точки зрения Берлина, должно было получить безусловную поддержку всего блока НАТО.

Тем не менее, тема с контрактом по Eurofighter не поднималась во время очных переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Шольцем 17 ноября. По итогам встречи глава турецкого государства проинформировал, что председатель правительства ФРГ «не сделал никаких комментариев» по самолетной сделке.

«Разве ФРГ — единственная в мире страна, производящая военные самолеты? Многие государства работают над этим. В настоящее время Турция является одной из ведущих стран по боевым беспилотным летательным аппаратам», — пояснил президент Эрдоган, обратив внимание на быстрое развитие национального оборонпрома.

Анкара проявляет интерес к зарубежным самолетам для того, чтобы «увеличить разнообразие авиационных платформ», отмечал ранее министр Гюлер.

«США не предоставили нам F-35. Это побудило нас построить наш самолет. В каком-то смысле они оказали нам услугу», –– заявил министр, указав на проект турецкого истребителя пятого поколения Kaan.

«Дружественные и братские страны также прилагают усилия, чтобы стать партнерами в этом проекте, –– обратил внимание Гюлер. –– Подписано соглашение с Азербайджаном, будет подписано соглашение и с Пакистаном. Другие страны тоже придут».

Kaan –– это турецкий истребитель пятого поколения, который разрабатывается с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». По своим тактико-техническим параметрам Kaan должен превзойти американский истребитель F-35.

Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. А с 2032 года самолеты Kaan, как ожидается, поступят на вооружение национальной армии.

К проекту Kaan уже приковано внимание зарубежных покупателей, которые ценят турецкую оборонную промышленность за надежность и эффективность.

Слабые места F-35

Международный интерес к американским истребителям пятого поколения F-35 постепенно ослабевает. Машина оказалась слишком переоценена.

В июне 2019 года профильное издание Defense News опубликовало собственное расследование по поводу проекта, в котором подробно описаны более десяти критических недостатков, найденных специалистами в дорогостоящем боевом самолете.

В апреле 2020 года представители американского производителя сообщили, что число критических просчетов в программе F-35 сократилось до 7.

Управление подотчетности правительства (GAO) США рекомендовало компании Lockheed Martin, которая является основным производителем F-35, устранить все критические недостатки до того, как Пентагон одобрит полномасштабное производство. По словам регулятора, своевременная работа над ошибками помогла бы «уменьшить вероятность дополнительных затрат».

Однако проблемы так и не были решены полностью. В сентябре британское издание Financial Times процитировало один из отчетов GAO, в котором говорилось, что американские F-35 оказались способны летать только 55% от всего времени своей службы из-за кризисных явлений в процессе технического обслуживания. Этот показатель отражает процент времени, в течение которого самолет может выполнять одну из поставленных командованием задач. Для Пентагона целевой показатель составляет от 85 до 90%.

«Проблемы с техническим обслуживанием негативно влияют на готовность самолетов F-35», –– отмечали представители регулятора. По их словам, низкий уровень «частично объясняется проблемами со складским и организационным обслуживанием».

Громкий случай, проиллюстрировавший то, что в действительности происходит с программой F-35, произошел 18 сентября у побережья Южной Каролины, когда американский истребитель этого типа потерпел внезапное крушение. По словам пилота, причиной крушения стал полный отказ системы.

Инцидент, который фактически повторил аналогичный случай пятилетней давности, возобновил дебаты среди американских военных, политиков и профильных специалистов по поводу того, отвечает ли программа F-35, которая является одной из самых дорогостоящих в истории американской военной промышленности, требованиям Пентагона.