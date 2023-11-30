ПОЛИТИКА
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Израильская армия задержала еще 40 палестинцев на Западном берегу
Общее число палестинцев, задержанных с 7 октября на Западном берегу, достигло 3365 человек.
Израильская армия задержала еще 40 палестинцев на Западном берегу
Фото: AA / Others
30 ноября 2023 г.

Рано утром в четверг израильская армия задержала по меньшей мере 40 палестинцев в ходе ночного рейда на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Общество палестинских заключенных.

Палестинская неправительственная организация заявила, что в результате последних задержаний общее число палестинцев, задержанных с 7 октября, достигло 3365 человек.

Напряженность на Западном берегу возросла с того момента, как 7 октября в Газе вспыхнули боевые действия между палестинскими силами и Израилем.

Как писал TRT на русском, 28 ноября два палестинцы были убиты силами безопасности Израиля в районе города Рамалла на Западном берегу. Кроме того, 24 ноября израильская армия применила гранаты со слезоточивым газом для разгона палестинцев, ожидающих пленников перед тюрьмой Офер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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