С момента оккупации Западного берега в 1967 году Израиль использует две различные системы правосудия на этой территории. Проживающие там палестинцы подпадают под юрисдикцию системы военных судов Израиля, где судьи и прокуроры — израильские солдаты в форме. Между тем, дела жителей незаконных еврейских поселений рассматривают гражданские суды.

Как отмечают западные СМИ, израильская система военной юстиции далека от справедливого судопроизводства. Она непрозрачна и теоретически позволяет Израилю удерживать любого человека в течение неопределенного периода времени без суда и предъявления обвинений.

«‎‎Бецелем», израильский информационный центр по правам человека на оккупированных территориях, сообщил, что суды «служат одной из центральных систем, поддерживающих контроль Израиля над палестинским народом».

Задержанные палестинцы отметили, что во время содержания под стражей им было отказано в доступе к адвокату. Им также запрещали разговаривать с семьями.

Прежде чем перемирие вступило в силу, министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных и задержанных, имеющих право на освобождение в соответствии с соглашением об обмене. Большинству людей в списке не было предъявлено обвинение или осуждено за какое-либо преступление.

Вместо этого, согласно документу, некоторые были либо задержаны, либо содержались под административным арестом. Это спорная процедура, которая позволяет израильским властям удерживать людей в течение неопределенного времени «‎‎по соображениям безопасности» без суда и предъявления обвинений, иногда на основании доказательств, которые не обнародуются — о них не знает даже сам задержанный.

Это также используется Израилем в качестве превентивной меры: людей задерживают не за то, что они сделали, а за будущие правонарушения, которые они якобы планировали совершить. Многие из задержанных, содержащихся в соответствии с этой политикой, понятия не имеют, за что их заключают в тюрьму, поскольку улики против них засекречены.

«Это делает задержанных беспомощными: они сталкиваются с неизвестными обвинениями, не имея возможности их опровергнуть, не зная, когда они будут освобождены, а также без предъявления обвинений, суда или осуждения», — сообщает «Бецелем».

Среди арестованных есть и дети. Согласно израильскому законодательству, дети в возрасте до 12 лет могут быть заключены в тюрьму на срок до шести месяцев. Несовершеннолетних отправляют в военные тюрьмы вместе со взрослыми.

Большинство из освобожденных на данный момент в рамках сделки по обмену — подростки в возрасте от 16 до 18 лет, но в израильский список людей, имеющих право на освобождение, также входят пять 14-летних и семь 15-летних.