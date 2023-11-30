ПОЛИТИКА
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Италия отправила плавучий госпиталь для населения Газы
Итальянский плавучий госпиталь прибудет в египетский порт Эль-Ариш 3 декабря
Италия отправила плавучий госпиталь для населения Газы
Фото: AA / Others
30 ноября 2023 г.

Итальянский плавучий госпиталь для помощи населению сектора Газа прибудет в египетский порт Эль-Ариш у границы палестинского анклава 3 декабря, сообщила пресс-служба руководства итальянского Совета министров.

«Корабль Volcano (Вулкан), плавучий госпиталь ВМФ, предназначенный, в частности, для лечения несовершеннолетних, раненных в секторе Газа, как ожидается, прибудет в ближайшие несколько дней (3 декабря в порт Эль-Ариш в Египте)», — говорится в сообщении.

Италия, напомнил правительственный Дворец Киджи, ранее направила два борта с гуманитарной помощью для Газа и сейчас прорабатывает размещение полевого госпиталя в секторе совместно с ОАЭ.

По соглашению с Эмиратами Италия также направит в Дубай педиатров из двух больниц Генуи и Рима для помощи в лечении несовершеннолетних из Газы. Первая группа прибудет в ОАЭ 30 ноября.

Как писал TRT на русском, Турция построит полевой госпиталь и контейнерные дома в секторе Газа. Турецкие чиновники также работают над размещением контейнерных домов, в которых палестинские семьи в секторе Газа смогут укрыться, удовлетворяя насущные потребности населения в условиях прохладной погоды и зимних условий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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