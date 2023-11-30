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В Кремле назвали «глупым» решение Болгарии не пускать самолет с Захаровой
Самолет с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой на борту не смог войти в воздушное пространство Болгарии из-за запрета властей. Самолету пришлось изменить маршрут и лететь через Грецию
В Кремле назвали «глупым» решение Болгарии не пускать самолет с Захаровой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков / Others
30 ноября 2023 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал руководство Болгарии сохранять трезвость в принимаемых решениях. «Подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена. Это первое. Второе, она не укладывается ни в какие рамки. Третье, она абсолютна абсурдна и, можно даже сказать, глупа», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Самолету пришлось лететь через Грецию, а не Болгарию, как предполагалось изначально, поскольку власти Болгарии закрыли воздушное пространство для самолета, на борту которого находится Мария Захарова.

Она также прокомментировала решение болгарских властей, назвав их «опасной глупостью». «Речь идет не просто о глупости, а об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии», — написала Захарова в Telegram.

Представитель МИД напомнила, что Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года «предписывает понимать под территорией государства "сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды"», но не воздушное пространство. По ее словам, «действие и без того незаконных евросоюзовских санкций» не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, против которого введены санкции.

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