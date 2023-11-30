«После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я решил позвонить послу Израиля в Испании и отозвать ее для консультаций в Иерусалим», — написал на своей странице в соцсети X (Twitter) глава МИД Израиля Эли Коэн.

По его словам, израильские власти «действуют и будут действовать в соответствии с международным правом». Ранее премьер Биньямин Нетаньяху поручил главе МИД вызвать посла Испании в Израиле на разъяснительную беседу в связи с высказываниями Санчеса.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес во время интервью телеканалу TVE усомнился в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

«Мы также должны сказать Израилю, что он должен продолжать свои действия на основе международного гуманитарного права, и с учетом того, что мы видим, и растущего числа [людей], особенно детей, которые умирают, у меня есть откровенные сомнения в том, что он [Израиль] соблюдает это международное гуманитарное право», — подчеркнул Санчес.

В свою очередь, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес также заявил, что Мадрид выступает за скорейшее признание Палестины.

По словам министра, существование палестинского государства «станет лучшей гарантией мира на Ближнем Востоке». Он также подчеркнул, что Испания готова провести мирную конференцию по израильско-палестинскому конфликту.